Einschätzung Das bedeutet das Urteil gegen den Rechtsextremisten Sven Liebich

Hauptinhalt

Sven Liebich ist am Montag zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Der Rechtsetremist musste sich vor dem Landgreicht in Halle in zweiter Instanz wegen Verleumdung und Volksverhetzung verantworten. Ob das Urteil nun Auswirkungen auf seine Aktivitäten haben könnte, und warum das Gericht das erste Urteil noch abmildern musste, erklärt MDR SACHSEN-ANHALT-Politikredakteur Thomas Vorreyer.