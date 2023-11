Es sollen rund 400 Plätze entstehen. Das neue Gefängnis in Halle-Tornau soll nach der Fertigstellung die innerstädtische Hauptanstalt der JVA Halle am Kirchtor, auch "Roter Ochse" genannt, sowie die Nebenstelle in der Wilhelm-Busch-Straße (Frohe Zukunft) ersetzen.