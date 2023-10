Ab 2029 in Betrieb Neues Gefängnis soll in Halle-Tornau entstehen

Halle-Tornau soll der neue Standort für ein Gefängnis in Sachsen-Anhalt werden. Das hat das Land am Montag mitgeteilt. Die neue JVA soll die Standorte in Halle ersetzen und europäische Vorgaben erfüllen. In Betrieb gehen soll sie 2029.