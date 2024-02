Auch andere Vereine haben ihre Mitglieder vor den Karnevalsumzügen belehrt und sich das teilweise auch schriftlich dokumentieren lassen. So gibt es beispielsweise in Köthen ein genehmigtes Sicherheitskonzept. An neuralgischen Punkten entlang der Route sollen Betonelemente aufgestellt werden, um das Eindringen von Fahrzeugen in den Zug zu verhindern. Wie die Erste Köthener Karnevalsgesellschaft KUKAKÖ 1954 auf Anfrage der Deutschen Presseagentur angab, habe sich die allgemeine Gefahrenlage seit dem Vorjahr jedoch nicht verschärft.

Auch der Klötzer Karneval Verein im Altmarkkreis Salzwedel will auf die Sicherheit achten. "Beim Rosenmontagsumzug haben wir Sicherheitspersonal am Anfang und am Ende des Zuges und in der Mitte sind fünf bis sechs Leute die ganze Zeit mit Fahrrädern unterwegs und schauen, dass alles läuft", sagte der Vereinsvorsitzende Andreas Kipp. Es werde an jedem Wagen dafür gesorgt, dass keiner davor läuft. Personal und Fahrer dürften keinen Alkohol trinken.