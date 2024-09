Migration Sachsen-Anhalt hält an Abschiebehaft in Volkstedt fest

Sachsen-Anhalt hält an seinen Plänen für eine eigene Abschiebehaftanstalt fest. Errichtet werden soll sie am Standort Volkstedt im Kreis Mansfeld-Südharz, wie eine Sprecherin des Innenministeriums mitteilte. Zuletzt hatte der Landkreis Nordhausen eine gemeinsame Haftanstalt für Mitteldeutschland ins Spiel gebracht. Landrat des Landkreises Nordhausen in Thüringen, Matthias Jendricke (SPD), hatte den Vorschlag vergangene Woche in der "Thüringer Allgemeinen" geäußert. Mit der Idee sei Thüringen aber noch nie auf Sachsen-Anhalt zugegangen, hieß es aus dem Innenministerium in Magdeburg.