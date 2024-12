Gerade in der Vorweihnachtszeit "ist hier wirklich jeden Tag Action", sagt Liedmann. "Wir kommen uns vor wie in der Weihnachtsmann-Werkstatt. Alles ist mit Geschenken zugestellt. Das macht so viel Spaß, weil wir sehen, dass ganz viele Menschen auch in diesen wirklich schwierigen Zeiten anderen eine Freude machen wollen." An vielen Orten in der Region stehen Wunschweihnachtsbäume – und die Menschen können die Wünsche der Kinder aus der Sternschnuppe so erfüllen.

"Wir wollen den Kindern zeigen, dass man füreinander da ist, wenn es jemandem nicht so gut geht", sagt Daniela Liedmann. "Wir empfinden Weihnachten als besonderes Fest und wissen, dass sich doch jeder Mensch freut, wenn er zu Weihnachten kleine Präsente bekommt, die ihn berühren. Wir wollen den Kindern etwas Freude ins Herz und ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist unser Anliegen."

Bildrechte: MDR/Nicole Franz

"Eigentlich spielt Geld keine Rolle"

Enrico Hanke weiß dieses Engagement zu schätzen. Zwei Stunden verbringen seine Kinder in der Regel am Nachmittag in der Sternschnuppe. "Hier werden viele Aktionen angeboten. Die Leute haben immer ein offenes Ohr", sagt der dreifache Familienvater. "Die Kinder sind hier sehr gut betreut."