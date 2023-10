Das Metallverarbeitungsunternehmen KME in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz geht ab November in Kurzarbeit. Das hat die Gewerkschaft IG Metall MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Grund ist demnach die schwache Konjunktur. Es gebe einen massiven Auftragsmangel. Zusätzlich erschwerten Inflation und hohe Energiepreise die Situation in Hettstedt.