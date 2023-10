Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit auf mdr.de und in der MDR Aktuell App.

Nach einem Produktionsstopp im Haba-Möbelwerk in Lutherstadt Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz in der vergangenen Woche hat das Unternehmen mitgeteilt, es sei das erklärte Ziel, die Produktion wieder aufzunehmen. Firmensprecherin Ilka Kunzelmann sagte am Mittwoch in Eisleben, man arbeite an einem Maßnahmenplan.

Viele Mitarbeitende seien derzeit temporär freigestellt, würden jedoch entlohnt. Wer kann, arbeite von zu Hause aus. Freistellungen seien mit der Möglichkeit zum Widerruf ausgesprochen worden. "Auch das soll zeigen, dass wir den Standort nicht schließen wollen", so Kunzelmann.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Bürgermeister in Eisleben will, dass Produktion wieder aufgenommen wird

Eislebens Bürgermeister Carsten Staub erklärte, man sei vor Ort im Werk gewesen: "Die Materialien liegen dort rum, fertige Stühle stehen oben, die auf den Versand warten. Grundschulen, die auf dringende Schulmöbel warten; das bedrückt mich als Bürgermeister sehr immens." Es liege ihm am Herzen, dass man die Produktion in kürzester Zeit wieder aufnehme.

Am 10. Oktober hatte das Unternehmen die Produktion angehalten. Die Geschäftsleitung nannte als Grund Defizite beim Brandschutz und bauliche Mängel am Gebäude. Die Sicherheit der rund 110 Mitarbeiter solle nicht gefährdet werden.

Landkreis: Keine Gründe für die Schließung

Dazu hatte der Landkreis Mansfeld-Südharz mitgeteilt, man habe keine Erkenntnisse, die eine Schließung rechtfertigten. Zudem lägen für die Weiterführung des Geschäftsbetriebes im Verantwortungsbereich der Kreisverwaltung alle erforderlichen Genehmigungen vor.

Der Landkreis forderte das Unternehmen auf, über die bekanntgegebenen Mängel bei Statik und Brandschutz aufzuklären, um das vor Ort überprüfen zu können.

IG-Metall prüft rechtliche Schritte

Zuvor hatte bereits die Industriegewerkschaft Metall Zweifel an den Darstellungen des Unternehmens angemeldet. Gewerkschaftssekretär Sebastian Fritz sagte MDR SACHSEN-ANHALT vergangene Woche, man könne den Schritt nicht nachvollziehen. Das Gutachten liege dem Betriebsrat auch nicht vor.

Der Zeitpunkt lasse vermuten, dass verschiedene Gründe in die Entscheidung hineinspielen, so Sebastian Fritz. Ihm zufolge gibt es Aufträge am Standort. Die IG Metall will nun prüfen, welche rechtliche Schritte gegen Haba möglich sind.

Haba ist insolvent

Im September hatte Haba einen Antrag auf Insolvenz in Eigenregie gestellt. Das bayerische Unternehmen kündigte dann an, den Standort Eisleben zu schließen. Dort stellen die Beschäftigten Schul- und Kindergartenmöbel aus Stahl her.

Vor einer Woche hatte der Spielzeughersteller angekündigt, den Standort unter anderer Führung erhalten zu wollen. Dazu sollten Geschäftsführung und Betriebsrat über mögliche Lösungen verhandeln.