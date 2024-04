Der Bauernverband fordert, es müsse dringend geklärt werden, wie mit den Nachwirkungen auf den Feldern umgegangen werden kann. Der wirtschaftliche Schaden sei teilweise hoch. Viele Pflanzenbestände aus dem vergangenen Herbst sind verloren, sagte Erik Hecht, Sprecher des Bauernverbands. Teilweise seien die Böden nicht mehr mit schwerem Gerät befahrbar, weil das Wasser so lange auf den Feldern gestanden habe.

Die Schäden zu erfassen, sei schwierig, betonte Hecht. Es gebe verschiedene Zuständigkeiten, weil die betroffenen Flächen teilweise in Thüringen und teilweise in Sachsen-Anhalt lägen. Hecht bemängelt außerdem weitere bürokratische Hürden. So fürchteten Landwirte Sanktionen, wenn die Flächen anders als ursprünglich geplant genutzt würden.