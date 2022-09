Zum Tod der Queen Halle, Händel und ein Brief der Queen

Das große Jubiläum zum 250. Todestag Georg Friedrich Händels, der in England zum Weltkomponisten wurde, habe sie damals veranlasst, das Unmögliche zu versuchen: die Queen für eine Schirmherrschaft zu bekommen. "Wir haben einfach einen Brief geschrieben auf gutem Englisch. Ich habe mich wirklich ins Zeug gelegt und natürlich korrigieren lassen", erinnert sich Adlung.



Der Brief sei dann an den Buckingham Palace gesendet worden, quasi an die Queen direkt. Auf eine Rückmeldung Ihrer Majestät musste man in Halle nicht lange warten. "Nach gar nicht allzu langer Zeit bekamen wir von ihr einen Brief zurück, mit dem Inhalt, dass sie mit großen Freuden die Schirmherrschaft für diesen großen Komponisten und sein Jubiläum annehmen würde, der ja gleichermaßen Deutscher wie Engländer gewesen ist."