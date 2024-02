Zahlreiche Bürgermeister aus dem Saalekreis haben zu mehr Einigkeit in der Gesellschaft aufgerufen. In einem offenen Brief heißt es, in einer Zeit, in der extremistische Ideologien und Gewalttaten zunehmend die Gesellschaft bedrohten, sei es von entscheidender Bedeutung, dass die Gemeinschaft vereint auftrete, um diesen Herausforderungen entschieden entgegenzutreten.