Nach dem Brand in einem Fuhrpark in Hohenweiden im Saalekreis in der Nacht von Montag auf Dienstag ist die Ursache weiter unklar. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch MDR SACHSEN-ANHALT. Derzeit würden noch Spuren ausgewertet. Ermittelt werde weiterhin in alle Richtungen, auch der Staatsschutz sei eingeschaltet worden.