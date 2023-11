Am südlichen Ende des Kurparks in Bad Dürrenberg gibt es seit rund zweieinhalb Jahren wieder einen Weinberg. Schon zu Rittergutzeiten im 16. Jahrhundert gab es, allerdings an anderer Stelle, entlang des Saalehangs Obst- und Weinanbau und ein kleines Weinhäuschen. Nun soll, direkt am Weinberg, auch eine Weinlaube gebaut werden.