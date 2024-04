Start am Freitag Letzte Vorbereitungen für Landesgartenschau – Tausende Dauerkarten verkauft

16. April 2024, 05:16 Uhr

Am Freitag wird die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg eröffnet. Bis Oktober sollen Hunderttausende Menschen in die Solestadt im Saalekreis kommen – bereits jetzt wurden zahlreiche Dauerkarten verkauft. Vor Ort laufen die letzten Vorbereitungen.