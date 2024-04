Nachhaltigkeit Was die Landesgartenschau in Aschersleben der Stadt gebracht hat

17. April 2024, 05:00 Uhr

Am Freitag eröffnet in Bad Dürrenberg der größte Garten Sachsen-Anhalts. Die Landesgartenschau ist nach Zeitz, Wernigerode, Aschersleben und Burg bereits die fünfte Blumenschau. Viel Geld fließt in die Sanierung von Parks. Aber was bringt so eine Blumenschau, wenn die letzte Blume verblüht und der letzte Besucher gegangen ist? Wie nachhaltig sind Landesgartenschauen? Ein Besuch im Grünen Wohnzimmer von Aschersleben – 14 Jahre nach der Landesgartenschau.