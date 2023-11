Bildrechte: MDR/Polizeiinspektion Halle (Saale)

Der Mann wurde laut Polizei am 31. Oktober auf einem Feldweg nahe der Ortschaft Sietzsch bei Landsberg mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden. Der Polizei zufolge konnte der Notarzt nur noch den Tod des 49-Jährigen feststellen. Weitere Spuren würden noch ausgewertet, so die Polizei.



Man suche nach Hinweisen auf eine verdächtige Person mit einem Auto, die sich um die Mittagszeit am Tatort aufgehalten haben soll. Zudem brauche man Angaben zu einem braunen Labrador.