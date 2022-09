Auf dem Reiterhof erklärt Julia Wegat MDR-Reporter Alexander Kühne, was er zu tun hat. Bildrechte: MDR

Ein Anruf bei Julia Wegat vom Reitverein Cavalleria genügte und schon war alles gebucht. Als ich auf ihrem Reiterhof ankam, traf ich sie natürlich zwischen Pferden an. Mit ihrem Cowboy-Hut und Stiefeln sah sie wie ein richtiges Cowgirl aus. Sie erzählte mir, dass vor allem Studenten das Angebot gerne nutzen. Sie misten den Stall aus oder kümmern sich um die Pferde und reisen so fast kostenlos durch ganz Deutschland. "Aber auch Familien machen das, meistens arbeiten die Väter und die Mütter gehen mit den Kindern an den See", so Wegat.