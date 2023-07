Der Rechtsextremist Sven Liebich muss laut Amtsgericht Halle für ein Jahr und sechs Monate ins Gefängnis ohne Bewährung. Das Gericht verurteilte ihn am Donnerstag in zwei Fällen wegen Volksverhetzung und in einem weiteren Fall wegen Beleidigung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Liebich hat eine Woche Zeit, Revision einzulegen.