Rechtsextremist vor Gericht Staatsanwaltschaft fordert zwei Jahre Haft für Sven Liebich

Der Rechtsextremist Sven Liebich könnte erstmals hinter Gittern landen. Die Staatsanwaltschaft forderte im Prozess gegen ihn eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Liebich, der regelmäßig Kundgebungen in Halle abhält, wird unter anderem Volksverhetzung und Beleidigung vorgeworfen. Das Urteil am Amtsgericht in Halle wird in der kommenden Woche erwartet.