So hat auch die Ohre bei Wolmirstedt im Landkreis Börde weiter den Wert für Alarmstufe 3 überschritten. Der Wasserstand in Wolmirstedt lag in der Nacht zum Mittwoch über der Marke von 279 Zentimetern. Der LHW rechnet nicht damit, dass sich die Lage kurzfristig deutlich verändert, hieß es am Mittwoch.



Für die Weiße Elster wurde am Pegel Oberthau am Dienstag die zweithöchste Alarmstufe 3 ausgerufen. Auch am Mittwoch blieb der Wasserstand dort weiter über der Grenze.

An der Unstrut, dem Pegel Wangen, gilt ebenfalls noch Alarmstufe 3, auch wenn hier der Wasserstand seit Dienstag wieder unter den Wert für diese Warngrenze gefallen ist.

Entlang mehrerer weiterer Flüsse gilt unterdessen Alarmstufe 2, etwa an der Jeetze am Pegel Sienau, der Bode bei Wegeleben, der Ilse bei Hoppenstedt, der Thyra bei Stolberg sowie der Schwarzen Elster bei Löben und an der Saale bei Naumburg.

In Halle verharrt die Saale am Unterpegel Trotha mit gut 4,90 Metern auf hohem Niveau – sodass weiterhin Alarmstufe 2 gilt. Wie der LHW am Mittwoch mitteilte, bildet sich am Pegel Trotha derzeit der Hochwasserscheitel.



Die Stadt Halle will die Entwicklung nach eigenen Angaben aber weiter genau beobachten und ihre Kontrollen in den betroffenen Gebieten fortsetzen.



Überschwemmt seien derzeit unter anderem Wege am Saaleufer, beispielsweise auf der Ziegelwiese. Auch in Planena und Burgholz ist das Wasser demnach bis an die Grundstücke gelaufen. Evakuierungen habe es aber nicht gegeben. Lediglich die Straßenbeleuchtung musste der Stadt zufolge zum Teil ausgeschaltet werden. Bildrechte: picture alliance/dpa/Heiko Rebsch

Die Saale-Fähre in Brachwitz im Saalekreis kann derzeit wegen Hochwassers nicht fahren. Auch die Elbfähre Aken ist außer Betrieb. Der Verkehr der Elbe-Fähre Ferchland-Grieben ist am ersten Weihnachtsfeiertag eingestellt worden. Dies bleibt wegen der Hochwasserlage "bis auf weiteres" so, heißt es bei der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land. Die Elbfähre Rogätz ist bis einschließlich Neujahr ohnehin wegen Betriebsferien nicht im Einsatz. Die Elb-Fähren Barby und Breitenhagen sind mindestens bis zum 7. Januar nicht in Betrieb. Gleiches gilt für die Saale-Fähre Groß Rosenburg.