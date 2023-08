Auf dem letzten AfD-Parteitag in Riesa gab es über die Europapolitik so heftigen Streit, dass die Veranstaltung ohne Ergebnis abgebrochen wurde. Dieses Bild der inneren Zerrissenheit sollte in Magdeburg vermieden werden. Deswegen wählte man erst die Kandidaten, um anschließend erst das Wahlprogramm zu debattieren, in der Hoffnung, dass sich die Lust an quälenden Grundsatzdebatten in Grenzen hält. Der Plan ging auf, führt aber nun zu deutlichen Unschärfen.