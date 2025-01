Bildrechte: IMAGO/BildFunkMV

Fragen und Antworten Krankenhausreform und Ärztemangel: Was sich für Patienten in Sachsen-Anhalt ändert

26. Januar 2025, 05:00 Uhr

Seit Anfang des Jahres gilt in Deutschland die Krankenhausreform. Umgesetzt wird sie nach und nach. In Sachsen-Anhalt will das Gesundheitsministerium bis Herbst 2026 einen Krankenhausplan erarbeiten – zu spät aus Sicht von Kliniken, die um ihre Finanzierung bangen. Was die Pläne für Patienten bedeuten und wie das Land dem Ärztemangel begegnen will: ein Überblick.