Bei der Verbandsgemeinderatswahl Westliche Börde liegt laut vorläufigem Ergebnis die Wählergemeinschaft Gröningen/Ortsteile mit 39,8 Prozent vorn. Es folgen die Bürgerinitiative am Großen Bruch (11,7 Prozent) und die Wählervereinigung Gemeinsam am Großen Bruch (10,6 Prozent). Gemeinsam für Kroppenstedt erreicht knapp 8 Prozent, die Wählergemeinschaft Zukunft Am Großen Bruch erreicht 7,8 Prozent, die Ausleber Bürger 7,4 Prozent. Die AfD kommt auf 6,6 Prozent, sonstige Bewerber auf 8,3 Prozent.



Die Verbandsgemeinde Westliche Börde hat mit ihren 8.656 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand 2022) 20 Sitze im Verbandsgemeinderat. Die Aufteilung ist wie folgt:





Wählergemeinschaft Gröningen/Ortsteile: acht Sitze

Bürgerinitiative am Großen Bruch: zwei Sitze

Wählervereinigung Gemeinsam am Großen Bruch: zwei Sitze

Gemeinsam für Kroppenstedt: zwei Sitze

Wählergemeinschaft Zukunft Am Großen Bruch: zwei Sitze

Ausleber Bürger: zwei Sitze

AfD: ein Sitz



Insgesamt 57 Bewerberinnen und Bewerber haben für den Verbandsgemeinderat kandidiert.



Neben der Wahl des Verbandsgemeinderates in der Westlichen Börde wurden auch die Stadträte der zur Verbandsgemeinde gehörenden Städte Kroppenstedt und Gröningen sowie die Gemeinderäte in den Gemeinden Am Großen Bruch und Ausleben neu gewählt. Die Ergebnisse finden Sie auf der Webseite der Verbandsgemeinde Westliche Börde.