Die Verbandsgemeinde Obere Aller hat mit ihren 14.257 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand 2022) 22 Sitze im Verbandsgemeinderat. 21 davon wurden vergeben. Sieben Sitze entfallen auf die CDU und drei auf die SPD. Jeweils zwei Sitze bekommen AfD, die Wählergemeinschaft Völpke/Badeleben sowie die Unabhängige Hötensleber Liste. Insgesamt 38 Kandidatinnen und Kandidaten waren zur Wahl zugelassen. Neben der Wahl des Verbandsgemeinderates in Obere Aller fanden auch Gemeinderatswahlen in den zur Verbandsgemeinde gehörenden Gemeinden Eilsleben, Harbke, Hötensleben, Sommersdorf, Ummendorf, Völpke und Wefensleben statt. Die Ergebnisse finden Sie auf der Webseite der Verbandsgemeinde Obere Aller.

Bei der Verbandsgemeinderatswahl Westliche Börde liegt laut vorläufigem Ergebnis die Wählergemeinschaft Gröningen/Ortsteile mit 39,8 Prozent vorn. Es folgen die Bürgerinitiative am Großen Bruch (11,7 Prozent) und die Wählervereinigung Gemeinsam am Großen Bruch (10,6 Prozent). Gemeinsam für Kroppenstedt erreicht knapp 8 Prozent, die Wählergemeinschaft Zukunft Am Großen Bruch erreicht 7,8 Prozent, die Ausleber Bürger 7,4 Prozent. Die AfD kommt auf 6,6 Prozent, sonstige Bewerber auf 8,3 Prozent.