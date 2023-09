Das am Montag von Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) vorgestellte Strategiepapier "Sachsen-Anhalt Digital 2030" soll eigentlich die Ziele der Landesregierung im Bereich der Digitalisierung definieren. Doch in dem Dokument fehlen Expertenaussagen zufolge konkrete Umsetzungspläne. Die müssen die einzelnen Ministerien nun selbst erarbeiten.

Unkonkrete Zielvorgaben in Digitalstrategie

Lydia Hüskens eröffnete die Veranstaltung im Blauen Bock und stellte dem Publikum die neue Digitalstrategie vor. Bildrechte: MDR/Engin Haupt Über den Dächern Magdeburgs, oben im Blauen Bock, präsentierte Hüskens einem ausgewählten Publikum die neue Digitalstrategie des Landes. Sie ist das Ergebnis einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit, die einzelnen Ministerien definieren darin ihre digitalen Ziele und Vorhaben bis ins Jahr 2030. Insgesamt 18 Themenfelder sind es geworden, in denen sich Sachsen-Anhalt digitaler aufstellen möchte. So sollen zum Beispiel in allen Regionen Sachsen-Anhalts sogenannte Co-Working-Spaces eingerichtet werden, also Bereiche für mobiles Arbeiten.

Einer, der genau dafür Experte ist: Tobias Kremkau aus Stendal. Er war anwesend bei der Veranstaltung am Montag. Als Mitglied im Digitalrat der Landesregierung hat er immerhin selbst einen kleinen Teil zur neuen Strategie beigetragen, indem er beratend zur Seite stand. Trotzdem schränkt er angesprochen auf das Ziel im Bereich Co-Working-Spaces ein: "Das ist keine konkrete Zielvorgabe, das muss man ganz klar sagen. Es wird nicht erwähnt, wie das erreicht werden soll."

Es wird nicht erwähnt, wie die Zielvorgabe erreicht werden soll. Tobias Kremkau, Digitalexperte

Das sei in diesem ersten Schritt jedoch auch gar nicht nötig. Jetzt bereits Zahlen festzulegen, wäre bloß ein Wunsch ins Blaue, so Kremkau. Erst einmal brauche es eine Machbarkeitsstudie, wo Co-Working-Spaces benötigt würden. Aber: "Die Richtung stimmt." Der Umsetzung widme man sich in anderen Prozessen. "Und ich sehe, dass es diese anderen Prozesse gibt."

Noch unklare Erfolgskriterien

Das Strategiepapier soll mit seinen Maßnahmen auch im Gesundheitswesen positiven Einfluss nehmen. Doch Sarah Theune vom Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft (Vediso) kritisiert die Ausrichtung der Vorhaben. Diese adressierten im Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung, Pflege und Beratungsangebote zwar ein breites Spektrum, der Fokus liege jedoch zu wenig auf ambulanter und stationärer Langzeitpflege sowie digitaler Beratungsangebote. Und so zieht sie ihr Fazit: "Insgesamt bleiben die Zielformulierungen sehr oberflächlich, konkrete Kennzahlen fehlen."

Staatssekretär Bernd Schlömer ging auf Einzelheiten des Strategiepapiers ein und beantwortete Fragen der Gäste. Bildrechte: MDR/Engin Haupt Bislang ist also noch unklar, wie der Erfolg einzelner Maßnahmen überhaupt gemessen wird. Die von Theune angesprochenen Kennzahlen sollen die einzelnen Ministerien bis Februar 2024 vorlegen. Das erklärte auch Bernd Schlömer am Montag. Als Staatssekretär stellte er die Digitalstrategie am Montag im Einzelnen vor. "Wir werden in den Jahren 2024, 2026 und 2030 eine Art großflächige Meilensteinprüfung vornehmen." Damit wolle man sehen, ob die Projekte auch auf den Weg gebracht worden sind. Die Ergebnisse werde man in den entsprechenden Ausschüssen des Landtages vorlegen. Zudem sollen sie online einsehbar sein.

Papierlose Behörden bis Ende 2027