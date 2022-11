Gespannt schauen 25 Augenpaare auf die leuchtende Flamme auf dem Lehrertisch. Hier zeigt Chemielehrer Rainer Busch gerade zwei chemische Reaktionen. Die Schüler der 8d sind konzentriert, aufmerksam hören sie den Erklärungen des Lehrers zu. Am Lehrertisch experimentieren die Schüler mit Magnesium. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Der Chemieunterricht hat am Zabel-Gymnasium in Gera Seltenheitswert. Nur eine Stunde pro Woche gibt es für die achten Klassen. Laut Thüringer Rahmenplan müssten es eigentlich zwei sein. Doch mehr ist nicht drin, sagt Schulleiterin Katrin Proschmann. "An unserer Schule fehlen viele Lehrer. In den letzten Jahren sind viele in den Ruhestand gegangen." Oder sie sind erkrankt. Und für die Ausfälle gab es viel zu wenig neue Lehrer an der Schule.

An unserer Schule fehlen viele Lehrer. In den letzten Jahren sind viele in den Ruhestand gegangen. Schulleiterin Katrin Proschmann

In diesem Jahr durfte die Schulleiterin neun neue Stellen ausschreiben. Doch Bewerber gab es kaum. Und wenn, bewarben diese sich meist auch noch an anderen Schulen. Nicht alle sagten dann im Zabel-Gymnasium ab, wenn sie sich für die vermeintlich bessere Alternative entschieden. Dann blieb die freie Stelle geblockt. Ärgerlich, wenn die Schule dann anderen Bewerbern absagen musste. Chemielehrer Rainer Busch erklärt das Periodensystem der Elemente. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Zabel-Gymnasium gingen schon kurz nach dem Schuljahresbeginn die Eltern auf die Barrikaden. Anfang September machten sie in einem offenen Brief ihrem Ärger über den Unterrichtsausfall Luft. Fast 250 Stunden sind das jede Woche, im Schnitt fallen pro Klasse zehn Stunden aus. In den naturwissenschaftlichen Fächern ist der Lehrermangel am größten, aber auch in Deutsch, Geschichte und Englisch fehlen Lehrer.

Problem besteht in ganz Thüringen

Das Zabel-Gymnasium ist kein Einzelfall. In ganz Thüringen werden händeringend Lehrer gesucht. Zwar spricht das Bildungsministerium von über 1.000 Neueinstellungen vor den Ferien. Trotzdem ist an Entspannung nicht zu denken.

Laut Schulamt Ostthüringen gibt es auf zehn freie Stellen oft nur eine Bewerbung. Und der Wettbewerb tobt nicht nur in Thüringen, sondern deutschlandweit. "Es gibt Bundesländer, da ist der Lehrermangel noch größer als in Thüringen", sagt Berthold Rader, Leiter des Schulamts Ostthüringen. Vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern herrscht großer Lehrermangel. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Mehr Geld und mehr Möglichkeiten

Deshalb will das Bildungsministerium in Erfurt die dringend benötigten Pädagogen jetzt mit finanziellen Anreizen locken. Wer in die sogenannten Bedarfsregionen wie Gera, Greiz oder Altenburg geht und in den Fächern mit dem größten Bedarf unterrichtet, bekommt zehn Prozent mehr Geld. Außerdem sollen Lehrkräfte aus dem Ruhestand das Problem entschärfen. Lehramtsanwärterinnen und –anwärter könnten in Zukunft mehr Stunden an den Schulen unterrichten.

Es gibt Bundesländer, da ist der Lehrermangel noch größer als in Thüringen. Berthold Rader Schulamt Ostthüringen