Tim Herden, Direktor des MDR-Landesfunkhauses in Sachsen-Anhalt, begrüßte den Vorstoß für eine Enquete-Kommission. Es sei richtig, dass gerade in der aktuellen Situation diese Kommission eingesetzt werde. Herden kündigte an, dass der Prozess durch den MDR begleitet werde und bot Unterstützung an.