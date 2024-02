Knapp 200 der über 800 Angestellten des Johanniter-Krankenhauses in Stendal sind Ausländer. Den Großteil machen Kräfte aus Russland, der Ukraine und Indien aus. Aber auch vier Ägypter sind dabei. Zwei von ihnen sind der 26-jährige Ahmed Akil und die 32-jährige Walaa Abouhalima.

Beide haben bereits in ihrer Heimat Erfahrungen in der Pflege gesammelt und dort den Bachelor in Pflegewissenschaften gemacht, das Fach also studiert. Doch bevor die beiden in Deutschland als Gesundheits- und Krankenpfleger arbeiten können, müssen sie zunächst eine Menge Erfahrungen auf der Station sammeln und Prüfungen bestehen.

Bildrechte: MDR/Lydia Zahn

Sprachbarriere als Herausforderung

Ihr Praxisanleiter, Fachpfleger Michael Maaß, ist optimistisch, dass sie das schaffen. Er steht seinen Kollegen unterstützend zur Seite und half bei der Eingewöhnung in Stendal. Doch abgesehen davon gibt es natürlich noch andere herausfordernde Aspekte zu meistern. Beispielsweise die Sprachbarriere.

Akil spricht schon ziemlich gut Deutsch, und das, obwohl er erst seit drei Monaten in Deutschland ist. "Ich versuche immer in meiner Freizeit, die Sprache so schnell wie möglich zu beherrschen, weil die Sprache hier eine entscheidende Rolle spielt", erzählt er.

Schon in der Heimat Deutsch geübt

Für den 26-Jährigen stand aber schon früher fest, dass er nach Deutschland kommen will. Also eignete er sich bereits in Ägypten grundlegende Deutschkenntnisse an. Auch Walaa Abouhalimas Fortschritte sind deutlich zu merken.