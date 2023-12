MDR SACHSEN-ANHALT: Wie haben Sie das Vertrauensvotum im polnischen Parlament am Montag verfolgt?

Izabela Peter: Ich habe es live mit meinem Mann angeschaut und dabei mit meiner Familie in Polen gechattet. In Warschau hat die Übertragung sogar Kinosäle gefüllt, mit Popcorn und allem! Wir hatten zu Hause zwei Streams gleichzeitig offen – den vom regierungstreuen Sender TVP Info und den vom liberalen TVN. Meine Schwester hat sich kaputtgelacht deswegen, aber ich wollte die Kommentare unter dem Bild vergleichen.



Ich war vorher unglaublich nervös, ob alle Abgeordneten der neuen Regierung da sein würden – schließlich hätten wenige Stimmen schon einen Unterschied beim Votum machen können. Als ich gesehen habe, dass alle da sind und niemand anders abstimmt als angekündigt, ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Endlich war der Weg frei für die neue Regierung. Präsident Duda hat dann zum Schluss angekündigt, dass er die neue Regierung am Mittwochmorgen vereidigt. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass er noch irgendetwas in petto hat, um die neue Regierung doch nicht zustande kommen zu lassen. Aber es hat ja alles geklappt.

Das klingt, als ob Sie nicht besonders viel Vertrauen in die polnische Politik hätten.

Eher wenig Vertrauen in die Menschen. Man kann ja nie wissen, was passiert. Ich hatte Angst, dass eines der Mitglieder der neuen Regierung einknickt, sich vielleicht doch von der PiS kaufen lässt. Es gab vorher schon Politiker, die von anderen Parteien zur PiS gegangen sind, weil die ihnen persönliche Vorteile versprochen hat. Ein Mensch ist nur ein Mensch. Es hätte auch sein können, dass die alte Regierung die Wahl anficht und sagt, die Ergebnisse stimmen nicht. Man weiß nie, welche Tricks die noch im Kopf haben.

Ist das tatsächlich die politische Kultur in Polen?

Der Ton im politischem Diskurs in Polen war in den letzten Jahren sehr hart. Schimpfworte und Beleidigungen waren an der Tagesordnung, auch im Parlament. In Deutschland schimpft man auch, aber man kratzt den anderen nicht direkt die Augen aus, nur weil sie einer anderen Partei angehören. So ganz simple Dinge, dass man den anderen ausreden lässt, dass man vielleicht nicht mag, was andere zu sagen haben, aber sie trotzdem nicht anschreit – das ist abhanden gekommen. Da ist sehr viel Hass. Die Leute haben acht Jahre lang vorgefertigte Meinungen gehört und spulen das dann selber ab, gerade ältere Menschen. Vor der PiS-Regierung war das anders.



Dazu kommt noch Vetternwirtschaft und Korruption. Oft hat die PiS Gesetzesvorlagen erst in letzter Minute eingebracht, so dass keiner eine Chance hatte, sich dazu einzulesen. Weil sie sich so sicher waren, dass sie das Land regieren und alles machen können. Das wird sich jetzt ändern. Man spürt schon, dass der Ton ganz anders ist. Wir haben seit November einen neuen Parlamentspräsidenten, der dafür sorgt, dass die Leute sich im Parlament an Regeln halten und nicht immer dazwischenrufen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Polens mit der neuen Regierung?