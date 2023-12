Der Historiker Dieter Bingen wird für seinen Einsatz im deutsch-polnischen Verständigungsprozess seit den 1980er-Jahren geehrt.

In Polen herrscht laut Bingen noch immer eine unfreundliche Haltung gegen Deutschland.

Bingen setzt sich seit Jahren für ein "Polen-Denkmal" in Berlin zum Gedenken an die polnischen Opfer der deutschen Besatzung ein.

Mit dem Empfang des Brücke-Preises rückt Dieter Bingen nun in eine Reihe mit hochkarätigen Preisträgern vergangener Jahre. Etwa den Nobel-Preisträgerinnen Herta Müller und Olga Tokarczuk, den Star-Architekten Daniel Libeskind, den Historiker Timothy Garton Ash, den einstigen EU-Kommissions-Präsidenten Jean-Claude Juncker. Dass dies gerechtfertigt ist, geht auch aus der Begründung für die Preis-Vergabe an Bingen hervor.

Dieter Bingen sei ein international anerkannter Wissenschaftler, geschätzter Experte und Berater in zahlreichen Gremien. "Es gibt kaum Facetten des deutsch-polnischen Verständigungsprozesses, die nicht mit seinem Namen verbunden sind. Seit den 1980er-Jahren waren seine Expertise und Einschätzungen auch in Regierungskreisen in Bonn und später in Berlin gefragt", heißt es in der Begründung der Jury. Bildrechte: MDR/Gitschmann_SMNG

Engament für Verständigung zwischen Deutschen und Polen

Damit wird präzise wiedergegeben, was für einen Ruf sich Bingen als Brückenbauer erworben hat. Vor allem in den rund 20 Jahren, in denen er das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt leitete. Was die Dimensionen seines Tuns betrifft, wiegelt Bingen im Gespräch mit MDR KULTUR zunächst bescheiden ab. Aber nur, um diese Dimensionen dann genauer zu beschreiben: "Natürlich kann man mit 15 Mitarbeitern an einem solchen Institut nur sehr begrenzt Einfluss ausüben auf eine Bevölkerung von weit mehr als 80 Millionen Menschen", so Bingen. "Aber einwirken kann man. Man kann Neugier wecken auf Polen, Wissen befördern über das Nachbarland – vor allem bei Jugendlichen." Bildrechte: dpa

Wissen über Polen in Deutschland auf vielen Wegen befördert

Neben der Arbeit an Schulen hat sich Bingen als Leiter des Deutschen Polen-Instituts auch für die Veröffentlichung und Übersetzung polnischer Bücher eingesetzt, außerdem selbst Texte zu deutsch-polnischen Beziehungen herausgegeben. "Wir haben Gesprächsrunden eingerichtet in unterschiedlichen Formaten, wie etwa die Kopernikus Gruppe", erzählt er. Auch Foren, auf denen Polen und Deutsche über aktuelle Themen diskutieren und "sich um Verständnis, um Konsens bemühen", hat Bingen organisiert. Festveranstaltungen mit den Präsidenten beider Länder sowie zahlreiche kulturelle Veranstaltungen zählen ebenso zu den Leistungen des diesjährigen Brückepreisträgers.

Wenn man Bingen hört, ahnt man: Wenn es nach ihm ginge, würde noch viel mehr getan für die Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Denn so sehr auf zivilgesellschaftlicher und kommunaler Ebene zuweilen große Nähe zwischen Polen und Deutschen herrscht, auf zwischenstaatlicher Ebene sind die Beziehungen kühl bis eisig. Bildrechte: imago images / Christian Spicker

Bingen macht für die unfreundliche Haltung gegen Deutschland die polnische PiS-Regierung verantwortlich, betont aber zugleich: "Diese Haltung ist über viele Jahre hinweg entstanden: aus einem Gefühl heraus des Nichtbeachtet-Werdens, des Am-Gängelband-Geführtwerdens durch Deutschland in der EU." Dabei werde in Polen übersehen, dass Deutschland sich am stärksten für die Annäherung Polens an die EU eingesetzt habe, beklagt Bingen.

Spuren des Zweiten Weltkriegs in Polen bis heute spürbar

Tief eingebrannt in das kollektive Gedächtnis unserer Nachbarn sind die Erinnerungen an die Verbrechen von SS und Wehrmacht in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und in diese tiefe Wunde halten die regierenden Rechts-Populisten in Warschau immer wieder den Finger – sehr schmerzhaft etwa mit der erneuten Forderung nach Kriegs-Reparationen.

Im vergangenen Jahr bezifferte die Regierung in Warschau sie mit 1,3 Billionen Euro. Wird es derartige Reparationen etwa geben? Bingen sagt: Nein. Aber: "Es gibt Felder, auf denen Deutschland sich über Jahre einen schlanken Fuß gemacht hat, auf denen es sehr wohl etwas zu leisten gäbe." Als Beispiele nennt er finanzielle Hilfen für die Überlebenden der deutschen Besatzung oder den Wiederaufbau von Kulturbauten in Polen wie dem Sächsischen Palais in Warschau.

So könnte man etwa mit finanziellen Hilfe für die wenigen Überlebenden unter den Opfern der Deutschen Besatzung ein Zeichen setzen. Wie es überhaupt um Zeichen und Gesten geht, die zeigen: Deutschland weiß, dass es immer noch etwas gut zu machen hat. Dieter Bingen, Historiker und Brückepreisträger

"Symbolik, Gesten, Zeichen der Empathie – da sind die Deutschen besonders schlecht", so Bingen. Väterlich-wohlwollend bis herablassend, so habe sich Deutschland gelegentlich gegen Polen gezeigt. Und sei - schlimmer noch - taub gewesen etwa für Warnungen der Nachbarn vor einem neoimperialen Russland. Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Dieter Bingen startete Initiative für "Polen-Denkmal" in Berlin

Schwierig ist freilich auch der Umgang in Deutschland mit dem Wunsch Polens nach einem Denkmal in Berlin zum Gedenken an die Opfer der deutschen Besatzung. Auch darauf wird angespielt in der Begründung zur Brücke-Preis-Vergabe an Bingen. Zumindest indirekt, wenn es lobend heißt, er werbe "unverdrossen und streitbar für die Errichtung eines Gedenkorts in Berlin, ein 'Polendenkmal'".

Gut sechs Jahre ist es nun schon her, dass in Berlin eine "Polen-Denkmal-Initiative" gestartet wurde. Dem folgten lange Debatten, ob und wenn ja wo und wie und wie groß überhaupt so ein Denkmal zu entstehen habe. Weiter folgte ein Bundestagsbeschluss, dann eine Experten-Kommission für ein Konzept, dann eine Kompetenzumverteilung vom Auswärtigen Amt an die Kulturstaatsministerin, ein neuer Konzept-Auftrag und schließlich im vergangen Sommer ein "Eckpunktepapier" – nicht etwa für ein Denkmal, sondern ein, wie es nun heißt für ein "Deutsch-Polnisches Haus".

Aus Sicht von Bingen ist es längst an der Zeit, mit einem Denkmal deutlich an die Verbrechen an die polnische Zivilbevölkerung zu erinnern. Diese Geste und die Würdigung der Opfer sei wichtig, meint der Historiker. Bildrechte: imago/United Archives

Deutsch-polnische Nachbarschaft kann wieder besser werden

Die deutsch-polnische Nachbarschaft birgt vieles zugleich: Partnerschaft und Freundschaft, Ablehnung und Unverständnis, Vorurteile und Ahnungslosigkeit. Und dieses komplexe Beziehungsgefüge dürfte sich etwa wie weiter fügen?

Bingen prognostiziert: "Unter der absehbar neuen Regierung dürften die Beziehungen sicherlicher wieder besser werden – zugleich aber auch komplizierter, weil Polen künftig noch ernster genommen werden muss." Er blicke aber optimistisch auf die Zusammenarbeit der beiden Zivilgesellschaften, die Partnerschaften auf kommunaler Ebene sowie die zwischenmenschlichen Kontakte.