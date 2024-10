Im Zuge der Jahrestags des Hamas-Überfalls zeigt die Polizei in Sachsen-Anhalt mehr Präsenz. Wie das Innenministerium mitteilte, ist auch Sachsen-Anhalt von einer erhöhten abstrakten Gefährdungslage geprägt. Die Polizei sei in der Lage, auf Veränderungen der Sicherheitslage kurzfristig zu reagieren.

Zum Gedenken an den Hamas-Angriff auf Israel soll am Montagabend auf dem Marktplatz in Halle eine Gedenkveranstaltung stattfinden. Aufgerufen hat dazu das Junges Forum DIG Halle. Die Veranstalter wollen sich eigenen Angaben zufolge mit dem Staat Israel und dessen Recht auf Selbstverteidigung solidarisieren. Zudem fordern sie in einem Aufruf, die Freilassung aller Geiseln.