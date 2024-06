In Magdeburg ist bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 ein neuer Stadtrat gewählt worden. Die Wahllokale waren von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, anschließend begann in den Wahllokalen die Auszählung. Nun laufen die Ergebnisse ein.



Nach Auszählung von etwas mehr als der Hälfte der Wahlbezirke ist die CDU aktuell stärkste Kraft mit rund 25 Prozent und einem Plus von mehr als sechs Punkten. Zweitgrößte Fraktion im Stadtrat würde demnach die AfD werden mit 21 Prozent (+ 6,5 Prozentpunkte), gefolgt von der SPD mit 16 Prozent (-1), der Linken mit 10 Prozent (-5) und den Grünen mit rund 9 Prozent (-6). In Magdeburg wurden neben dem Stadtrat auch die Ortschaftsräte in Randau-Calenberge, Pechau und Beyendorf-Sohlen gewählt.