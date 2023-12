Der Bau der A14-Nordverlängerung in Sachsen-Anhalt hatte sich vor allem wegen Klagen immer wieder verzögert. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Für die beiden Abschnitte von Stendal über Osterburg nach Seehausen laufen aktuell Vorbereitungsarbeiten. Zwischen Seehausen und Wittenberge wird bereits gebaut. Die neue Elbbrücke nimmt dabei nach Angaben der Autobahn GmbH bereits sichtbar Form an. Dieser Abschnitt könnte ab 2026 genutzt werden, so die Hoffnung.