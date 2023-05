Bewusstsein verloren Mann rettet Nachbarn aus brennendem Haus

Als er in Haldensleben am Montag Qualm aus dem Nachbarhaus entdeckte, reagierte ein Mann schnell – und rettete seinen Nachbarn. Der Retter wählte den Notruf und brachte den Bewohner des brennenden Hauses in Sicherheit.