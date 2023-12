Aufgetreten war die Störung demnach gegen 21 Uhr. Erst rund fünf Stunden später konnte der Zug seine Reise in Richtung Kassel fortsetzen und endete in der Nacht vorzeitig in Wolfsburg. An Bord des ICEs aus Berlin waren etwa 200 Fahrgäste. Grund für den Ausfall ist eine technische Störung.