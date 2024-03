Stichwahl gewonnen CDU-Kandidatin Grit Matz ist neue Bürgermeisterin von Wanzleben

11. März 2024, 11:53 Uhr

Die Wahl für das Bürgermeister-Amt in Wanzleben in der Börde konnte im Februar kein Kandidat für sich entscheiden. Am Sonntag traten Grit Matz (CDU) und der Einzelbewerber Tino Bauer in der Stichwahl erneut an. Matz konnte die Wahl für sich entscheiden und ist neue Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde.