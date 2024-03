Ein Stück ostdeutscher Zeitgeschichte wird so Schritt für Schritt in Halberstadt zu neuem Leben erweckt. Der prestigeträchtige VT 18.16, ein elfenbeinfarbener und purpurrot flankierter DDR-Schnellzug mit bullig spitzer Schnauze, wurde in den 1960er Jahren gebaut.

Während der zweite Triebkopf in der Lackiererei gerade seine Grundierung bekommt, steht einer der insgesamt vier Mittelwaggons schon fertig parat. Außen zeigt er sein Gesicht in Originalfarben, innen versprüht er den Charme der 1970er und 1980er Jahre. Die Abteile sind ausgelegt mit neuem Teppich, die braunen Wandvertäfelungen wurden aufgemöbelt, selbst Details wie die eiförmigen Scharnieraschenbecher erinnern an Zeiten der Deutschen Reichsbahn in der DDR.