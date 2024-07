Es ist ein warmer Sommerabend. Im Brückencafé in Gera-Untermhaus ist heute richtig Betrieb. Hm, der kommt mir bekannt vor? Ja! Ronald Zehrfeld, der Schauspieler. Genau so sympathisch wie ich ihn mir vorgestellt habe. Es lebe das Klischee. Dann kommt eine Frau mit einem Mädchen angelaufen. Vertraut, Hand in Hand. Lässig gekleidet. Die Leute an den Kneipentischen tuscheln. "Das ist doch die..." Ja, es ist die: Sandra Hüller. Zu der Zeit noch nicht Oscar-nominiert, aber doch schon ein Star. Sie lächelt kurz zu den Gästen, kümmert sich dann wieder ganz um das Kind.

Bildrechte: Verleih AG Peter Hartwig

Der nächste Morgen ist Drehtag. Als erfahrener Statist weiß ich, das heißt vor allem: Warten. Ich hab ein Buch dabei. Ungeschminkt mit wirren Haaren sitze ich im Zabel-Gymnasium, die Homebase des Drehteams in Gera. Wieder Haarklemmen, Spray und Polizeimütze, wieder ab ins kratzende Kostüm. Leute beobachten, lesen, warten.

Mit meinen "Polizeikollegen" laufen wir dann zur ehemaligen SED-Bezirksleitung am Hauptbahnhof Gera. Eine wahre Zeitreise. Original DDR-Fußbodenbelag, Tapete aus den 70-ern. All das ist dort noch da. Unser Dreh heute: die Hauptdarsteller und ihre Hausgemeinschaft zu bewachen. Denn die Nummer mit dem Ostgeld ist inzwischen aufgeflogen.

Die Hausgemeinschaft wird auch von Statisten aus Gera gespielt. Dann kommen die Hauptdarsteller. Ronald Zehrfeld ruft ein launiges "Guten Morgen" in die Runde und plauscht über seinen neuen Ventilator, den er sofort in den Drehpausen einschaltet. Sandra Hüller kommt kurz vor Drehstart. Sie grüßt kurz und sitzt dann konzentriert in ihrer Rolle.

Weit über zehn Mal wird die Szene gespielt. Andere Kamera-Einstellungen, ein Text-Stolperer von Martin Brambach, mal wackelt ein Statist zu oft. Auch ich werde gerügt: Stillstehen! Auch wenn die Schuhe drücken.

Bildrechte: Verleih AG Peter Hartwig

Mittagspause. Die Garderobe verteilt Dederon-Kittelschürzen. "Falls ihr kleckert!" Es muss herrlich ausgesehen haben: Zehn Polizisten mit Kittelschürze vor ihrem Teller mit - natürlich - Nudeln und Tomatensoße.

Dann müssen wir die verhaftete Hausgemeinschaft zum Verhör führen. Lange Gänge, immer wieder eine Treppe rauf. Dann schnell vor rennen und wieder runter. Ich muss die kleine Tochter der Hauptdarsteller abführen. Ansatzweise kann ich mir vorstellen, wie sich DDR-Bürger in ähnlichen Situationen im wahren Leben gefühlt haben müssen. Dann haben wir endlich alles "im Kasten".

Beifall und viel Lob von der Regisseurin Natja Brunckhorst an alle Statisten. Die "Hausgemeinschaft" klatscht sich nochmal mit ihren Hauptdarstellern ab, macht Erinnerungsfotos. Der ganze Filmtross zieht weiter zum nächsten Drehort. Neben Gera wurde auch in einem Schacht bei Rothenstein im Saale-Holzland-Kreis gedreht - dort war das Lager der Millionen.