An einer Strecke der Harzer Schmalspurbahn (HSB) hat es am Donnerstag einen Erdrutsch gegeben. Laut HSB fielen einem Lokführer am Vormittag abgerutschte Erdmassen südlich von Wernigerode auf. Sprecher Dirk Bahnsen sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Zug habe rechtzeitig bremsen und zurückfahren können. Dabei sei niemand zu Schaden gekommen. Ein spezieller Bagger hat bis zum Abend die Strecke wieder beräumt. Bis dahin musste der Zugverkehr zum Brocken ruhen.