Wie die ehemalige Ärztliche Direktorin, Dr. Kathrin Conrad, MDR SACHSEN-ANHALT vor mehreren Wochen sagte, sind beispielsweise Doppelstrukturen nicht abgebaut worden. Das heißt: Am Harzklinikum in Wernigerode seien jährlich 600 Lungenpatienten behandelt worden, obwohl es in Ballenstedt bereits ein Standort für diese Art der Versorgung gegeben habe. Hätte man das bereits vor Jahren geändert, wäre die Auslastung in Ballenstedt eine andere gewesen, so Conrad.