Welttag der Muttersprache De lüttchen Braukütschen: Plattdeutsch an der Grundschule in Schlanstedt

21. Februar 2024, 14:23 Uhr

Acht Platt-AGs gibt es derzeit an Grundschulen in Sachsen-Anhalt. Eine davon an der Grundschule in Schlanstedt. Dort vermittelt Rentner Harry Hildebrand den jungen Menschen den niederdeutschen Dialekt.