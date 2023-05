Nachfolge im Handwerk Dieser Bäcker bleibt im Dorf

Dem Handwerk fehlt der Nachwuchs. Tausende Betriebe in Sachsen-Anhalt brauchen in den nächsten fünf Jahren einen Nachfolger, sonst droht ihnen die Schließung. Philipp Rhodmann hat vor einem Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und eine Bäckerei in Jerichow übernommen. Trotz steigender Energie- und Lebensmittelpreise bereut er seine Entscheidung nicht.