"Der vorherige Träger hatte das Problem, dass er sich nicht vernetzen konnte, sowohl hinsichtlich der Fachkräftesicherung als auch einiger logistischer Aspekte. Das kann – denke ich – die Salus Altmark Holding besser mit ihren weiteren Standorten in Salzwedel und Gardelegen", sagt Ministerin Grimm-Benne. Damit sind nun drei Krankenhäuser der grundmedizinischen Versorgung in der Altmark in Trägerschaft der Salus, dazu kommen die Fachkliniken in Uchtspringe sowie weitere Einrichtungen in Stendal und Klötze. Lediglich das Krankenhaus in Stendal befindet sich in Trägerschaft der Johanniter.

Arbeitsplätze bleiben erhalten

Die SPD-Politikerin sieht kein großes Risiko für das Land bei der Übernahme in Seehausen. "Wir mussten keine Verluste ausgleichen. Uns wird ein solides Haus überlassen", so Grimm-Benne. Die Unterschriften zur Übernahme wurden Ende März unter die Verträge gesetzt, die Übergang gilt rückwirkend seit 1. Januar. Zu den vertraglichen Regelungen gehöre, so die Ministerin, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Derzeit sind 163 Beschäftigte in Seehausen tätig. "Keiner braucht sich Sorgen zu machen", sagt Geschäftsführer Jürgen Richter von der Salus Altmark Holding gGmbH. Gleichwohl werde man weiter geeignete Ärzte suchen. Und auch Chefarzt Daniel Kügler sagt: "Wir bauen schon jetzt eigenen Nachwuchs auf."

Übernahme war sorgfältig vorbereitet

Der Stendaler Landrat Patrick Puhlmann (SPD) lobte, dass der bisherige Träger Agaplesion sich "nicht einfach so vom Acker" gemacht habe. Hier sei der wesentliche Unterschied zu der Situation in Havelberg, wo 2020 der KMG-Konzern das örtliche Krankenhaus geschlossen und den Standort als Seniorenheim fortgeführt hatte, wo nach "kapitalistischer Methode" agiert worden sei. "Es wurden dort Ressourcen abgebaut, am Ende hat man uns den Schlüssel hingehalten." In Seehausen sei "vorbildlich geräuschlos" agiert worden, sagt Puhlmann. Die Übernahme sei sorgfältig vorbereitet worden. Bildrechte: picture alliance/dpa | Ronny Hartmann

Der Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (parteilos) bestätigte dies, gab allerdings zu, dass bei ihm und anderen – gerade aufgrund der Erfahrung von Havelberg – "die Alarmglocken geschrillt" hätten. Letztlich sei er froh gewesen, dass die landeseigene Salus eingestiegen sei. Für Kloth sei es wichtig, dass auch künftig Fachärzte in der Region geholt werden. "Uns fehlt hier aktuell ein HNO-Arzt", sagte Kloth.

Situation in Havelberg schwierig