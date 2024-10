Dem Bürgermeister zufolge ist die Geburtenrate in der Einheitsgemeinde stark zurückgegangen. Im Jahr 2020 waren noch fast 90 Kinder geboren worden; im laufenden Jahr wurden bisher 27 Geburten registriert. Gericke vermutet, dass Krisen wie die Corona-Pandemie , der Ukraine-Krieg und die Inflation eine Rolle spielen. Dies habe die Menschen möglicherweise abgehalten, "Kinder in die Welt zu setzen."

Die sinkenden Geburtenzahlen und die Personalsituation in den Kitas sind vor gut einem Monat auch Thema vor und im Landtag in Magdeburg gewesen . Erzieherinnen und Erzieher forderten bei einem Aktionstag unter anderem, den Betreuungsschlüssel der aktuellen Situation anzupassen, anstatt Personal zu entlassen.

In der Landtagsdebatte zum Thema erklärte die SPD-Abgeordnete Katrin Gensecke, mehr Fachkräfte seien immer wünschenswert. Sie wisse aber nicht, "ob das machbar, ob das möglich ist". Bei den Kindern von drei bis sechs Jahren gelte ein Personalschlüssel von eins zu zwölf. Setze man diesen auf eins zu zehn, würde das Land pro Jahr 82 Millionen Euro mehr bezahlen müssen, so Gensecke. Eine konkrete Entscheidung gab es nach der Debatte nicht, das Thema wurde in den Sozialausschuss verwiesen.

Unabhängig von dieser Diskussion zeigt sich der Biederitzer Bürgermeister Gericke dennoch optimistisch, was die Zukunft der Einheitsgemeinde angeht. Das Interesse an Biederitz sei gestiegen. So wurden demnach neue Grundstücke verkauft und Baugruben ausgehoben, etwa in Biederitz und Heyrothsberge. Meistens würden junge Menschen bauen, die Kinder hätten oder eine Familie planten, so Gericke. "Wir sind guter Hoffnung, dass unsere Gemeinde wächst und künftig wieder mehr Kinder in den Einrichtungen betreut werden können."