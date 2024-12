Auch eine Woche nach dem Anschlag mit fünf Toten reißt die Anteilnahme unterdessen nicht ab. Vor der Johanniskirche, dem zentralen Gedenkort, wächst das Meer aus Blumen, Kerzen und Kuscheltieren weiter. Nicht nur Magdeburger, sondern auch viele Menschen aus dem Umland kommen dort zusammen, um gemeinsam zu trauern. Die Kirche steht in Sichtweite des Anschlagsorts.

Am Abend des 20. Dezembers hatte der 50-Jährige Talib A. seinen Wagen durch drei Gassen des Magdeburger Weihnachtsmarktes gefahren – der auf dem Alten Markt und angrenzenden Straßen aufgebaut war. Fünf Menschen starben, mehr als 200 wurden teils schwer verletzt. Talib A. stammt aus Saudi-Arabien und hatte zuletzt in Bernburg als Arzt gearbeitet. Er wurde nach der Tat festgenommen und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er war den Behörden nicht unbekannt.