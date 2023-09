Aufenthaltstitel und Reiseausweise Ausländerbehörde Magdeburg stellt Ausgabebox für Dokumente auf

Wer bei der Ausländerbehörde in Magdeburg ein Dokument abholen will, musste bislang meist lange auf einen Termin warten. Die Stadt will das ändern und hat einen neuen Service eingerichtet. Seit Donnerstag können elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise an einer Ausgabebox abgeholt werden.