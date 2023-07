Das seit vergangenem Donnerstag geschlossene Freibad Süd in Magdeburg ist ab Mittwoch wieder geöffnet. Das bestätigte die Stadtverwaltung MDR SACHSEN-ANHALT. Letzte Arbeiten zur Fehlerbehebung fanden demnach am Dienstag statt. Das Bad öffnet am heutigen Mittwoch wieder regulär ab 10 Uhr.