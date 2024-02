Vergangene Woche hatte eine Hundebesitzerin rund um einen Kinderspielplatz in Stadtfeld mehr als zehn präparierte Happen mit einer unbekannten Substanz gefunden, diese bei der Polizei abgegeben und Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Auch in anderen Stadtteilen Magdeburgs hatten Bürgerinnen und Bürger vermeintliche Giftköder gefunden und sich an die Polizei gewandt.