Die Inflation hat auch die Konzertbranche erfasst. Ticketpreise für Konzerte und Festivals erreichen schwindelnde Höhen, während junge Künstlerinnen und Künstler es schwer haben, sich auf einem hart umkämpften Markt zu etablieren. Das Publikum orientiert sich an Bewährtem, wenn das Geld für Konzerte knapper wird. Und auch deshalb ist so ein Open Air eine wichtige Kulturinitiative, erklärt Marcel vom Verein Love Foundation: "Man merkt, dass die Leute weniger Tickets kaufen. Die Preise werden teurer. Und deshalb setzt man auf die großen Namen. Dabei ist das meistens gar nicht das, was den Ausschlag gibt. Die Stimmung muss passen. Bin ich an einem schönen See? Ist es gemütlich? Fühle ich mich sicher?" Die Love Fundation ist eine studentische Initiative, die von Maastricht bis Tel Aviv solche Kulturevents organisiert. Es ist also kein Zufall, dass beim Glacis Open Air keine großen Namen im Line-Up zu finden sind, aber immerhin präsentieren sich 26 Bands und Musikprojekte, überwiegend aus den Bereichen Elektro und Rap. Hinzu kommt ein umfangreiches Rahmenprogramm, das vom Bäume-Pflanzen über eine Siebdruckwerkstatt bis zum Knüpfen von Makramee reicht.

Andi Witt vom Sanierungsverein Ravelin 2 möchte den Menshen die Festungsgeschichte der Stadt näherbringen. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Wer sich für Militärhistorie interessiert, der weiß auch, dass zu einem Glacis auch ein Ravelin gehören kann. Eingegraben, als Teil der Festungsanlagen, befindet sich das Ravelin 2 in Magdeburg hinter dem Glacis und ist als Veranstaltungsort in das Open Air eingebunden. Wo einst Soldaten bis an die Zähne bewaffnet auf Feinde warteten – die zum Glück nicht kamen –, ist nun ein Ort für die Kultur geworden, getragen von einem Sanierungsverein.



Im Vorstand des Vereins engagiert sich Andi Witt. Dass so viele unterschiedliche Akteure sich zusammentun, um etwas gemeinsam zu veranstalten, ist auch eine Folge der Pandemie, so Witt: "In der Corona-Zeit haben sich viele Leute in der Stadt zusammengeschlossen, zu einem Netzwerk freie Kultur. Da arbeiten wir alle auf Augenhöhe miteinander. Das funktioniert sehr gut." Zudem ist es Andi Witt wichtig, die Festungsgeschichte der Stadt den Menschen näher zu bringen, denn die spielt bislang im öffentlich Bewusstsein keine große Rolle: "Wir zeigen ja nicht nur die Festung, sondern bilden eben auch die ganze Stadtgeschichte ab und durch solche Festivitäten machen wir den Ort bekannter."