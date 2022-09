Drei Freie Schulen in Sachsen-Anhalt haben zu geringe Zuschüsse vom Land erhalten. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg am Dienstag entschieden. Die Schulen hatten dagegen geklagt, dass sie bei der Finanzierung von Lehrergehältern benachteiligt würden. Die Beträge seien teils entgegen geltender Regelungen festgesetzt worden, erklärte eine Sprecherin des Gerichts.